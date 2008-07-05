Проблема при содании Portable

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Завершен3 заявки141 просмотр

Есть прога для переделки любого приложения в portable- Thinstall Virtualization Suite 3.358:

pro-warez.ru/soft/1146014704-thinstall-virtualization-suite-3.358.html

При переделке по умолчанию задаётся этот адрес песочницы- C:\Documents and Settings\имя\Application Data\Thinstall

Оч нужно чтоб при запуске песочница создавалась внутри папки с portable-версией, тоесть там же где и экзешник. Как это можно сделать?

HTML
17 лет назад
Demosfen85_del
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

bete_noire
Валентин 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
Толковый парень, волшебник программирования. Помог опертивно и понятно, всем советую сотрудничать с Валентином.

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bete_noire
Валентин 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад