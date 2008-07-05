Проблема при содании Portable

Есть прога для переделки любого приложения в portable- Thinstall Virtualization Suite 3.358:

pro-warez.ru/soft/1146014704-thinstall-virtualization-suite-3.358.html

При переделке по умолчанию задаётся этот адрес песочницы- C:\Documents and Settings\имя\Application Data\Thinstall

Оч нужно чтоб при запуске песочница создавалась внутри папки с portable-версией, тоесть там же где и экзешник. Как это можно сделать?