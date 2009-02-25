Скрипт личного кабинета

Ищу программиста на жумла надо: Каталог, Объявления, магазин Стучитесь в аську
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Нужен написать скрипт простенького лич. кабинета. ТЗ в аттаче. Хотелось бы увидеть цену такому скрипту.
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