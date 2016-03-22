Необходим парсеринг zzap .ру , только продавцы системы интересуют в формате excel списком срок исполнения 3-7 дней
Установить плагины в wordpress
Необходимо установить несколько плагинов в сайт на wordpress.
Мы описываем функционал, вы - сами находите и устанавливаете плагины.
Оплата почасовая - 80 рублей в час.
Если у вас есть опыт в подобной или схожей сфере - пожалуйста, напишите в письме что именно делали.
Если есть портфолио - приложите.
Также напишите несколько слов о себе - имя, возраст, род основной деятельности, знания программ, навыки-умения, откуда вы.
Спасибо!
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