Сделать прайс-лист для Яндекс маркета

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки135 просмотров

Добрый день! Выводим магазин в маркет. Помогите сделать прайс для Маркета. 

9 лет назад
glob2006
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров