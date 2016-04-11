Доработать сайт на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок169 просмотров

Добрый день!

Требуется добавить раздел услуги на сайт remontsibiri.ru. Сайт сделан на Wordpress. По заданию в целом:

1. Добавить раздел "услуги" в меню сайта.

2. Кнопки "записаться на замер" в услугах на главной, заменить на кнопки "подробнее", ведущие в карточку услуги. Карточка должна создаваться из панели администратора, при добавлении новой услуги в админке, услуга должна появляться как на главной, так и на странице в соответствующем разделе. В разделе услуги должны выводиться в виде картинке и краткого описания, дизайн-макет сделаю, отдам исполнителю.  Карточка услуги должна заполняться из панели администратора, будет содержать описание услуги и картинки, а также форму обратной связи для расчета услуги. Пример формы здесь http://remontsibiri.ru/razrabotka-dokumentatsii/

От вас срок и цена вопроса.

WordPress
9 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

stepanbuhtiy95
Степан 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$20
4 дня
Второй раз работаем со Степаном, сотрудничеством доволен. Порядочный исполнитель.
Приятно было работать. Общение по делу, всегда на связи. Быстрая оплата. Надеюсь, ещё поработаем.

Заявки фрилансеров

stepanbuhtiy95
Степан 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад