Доработать сайт на wordpress

Добрый день!

Требуется добавить раздел услуги на сайт remontsibiri.ru. Сайт сделан на Wordpress. По заданию в целом:

1. Добавить раздел "услуги" в меню сайта.

2. Кнопки "записаться на замер" в услугах на главной, заменить на кнопки "подробнее", ведущие в карточку услуги. Карточка должна создаваться из панели администратора, при добавлении новой услуги в админке, услуга должна появляться как на главной, так и на странице в соответствующем разделе. В разделе услуги должны выводиться в виде картинке и краткого описания, дизайн-макет сделаю, отдам исполнителю. Карточка услуги должна заполняться из панели администратора, будет содержать описание услуги и картинки, а также форму обратной связи для расчета услуги. Пример формы здесь http://remontsibiri.ru/razrabotka-dokumentatsii/

От вас срок и цена вопроса.