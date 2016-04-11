Необходим парсеринг zzap .ру , только продавцы системы интересуют в формате excel списком срок исполнения 3-7 дней
Доработать сайт на wordpress
Добрый день!
Требуется добавить раздел услуги на сайт remontsibiri.ru. Сайт сделан на Wordpress. По заданию в целом:
1. Добавить раздел "услуги" в меню сайта.
2. Кнопки "записаться на замер" в услугах на главной, заменить на кнопки "подробнее", ведущие в карточку услуги. Карточка должна создаваться из панели администратора, при добавлении новой услуги в админке, услуга должна появляться как на главной, так и на странице в соответствующем разделе. В разделе услуги должны выводиться в виде картинке и краткого описания, дизайн-макет сделаю, отдам исполнителю. Карточка услуги должна заполняться из панели администратора, будет содержать описание услуги и картинки, а также форму обратной связи для расчета услуги. Пример формы здесь http://remontsibiri.ru/razrabotka-dokumentatsii/
От вас срок и цена вопроса.
Выбранный исполнитель
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