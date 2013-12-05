Баннер pit-stop

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен1 заявка82 просмотра

разработка баннера для интернет-магазина PIT-STOP

11 лет назад
Sonet1978
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Поставленная задача была выполнена качественно и в срок. Были предложены несколько вариантов. Сотрудничеством доволен.
Мы это сделали)

Заявки фрилансеров

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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