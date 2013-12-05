Необходимо создать календарь-домик. Первая сторона рекламирует наши товары и услуги, на второй отображен календарь на 2014 год. Наша организация занимается продажей канцтоваров, выч.техники, заправкой и ремонтом, подробности можно взять с сайта ...
Баннер pit-stop
разработка баннера для интернет-магазина PIT-STOP
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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