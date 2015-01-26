Буклеты для автосервиса

$10
Верстка полиграфииЗавершен10 заявок288 просмотров
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Нужно создать буклет для автосервиса, дизайн похожий для нашего сайта, презентация услуг.

9 лет назад
AlexBlik
Алексей 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ar1su
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Как всегда работа выполнена отлично,нужно было быстро сделать буклет,Татьяна справилась со своей работой!необычайно корректный фрилансер,все требования и просьбы выполняет без проблем, в общем как работал с данным человеком так и буду,побольше бы таких фрилансеров!!!! Всем рекомендую!
Работать с Алексеем одно удовольствие. Задача ставится четко, если есть вопросы, то все разъяснит без проблем. В связи с этим работа проходит легко и в удовольствие. Все корректировки производятся строго по существу и не нарушают изначального замысла. Оплата производится очень четко! С радостью буду сотрудничать с Алексеем и в дальнейшем!
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