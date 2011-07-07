Необходимо облагородить дизайн банера наружной рекламы. Подобрать цвета и тип шрифта, фон, возможно изменить местоположение элементов. Выражение Компьютерная помощь должно быть максимально большое. Должны выделятся телефоны и вызов бесплатно. Размер банера 1х4 метра
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен флаер А5 вот такого типа http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=87931
С использованием моего логотипа http://www.imageup.ru/img116/f_4e120be44a4ac701666.png
Компьютеры для школьников и студентов.
Без цен.
Над каждой конфигурацией желательно изображение компьютера.
Дополнительно должны быть фразы
"Изменение конфигурации по вашему вкусу"
"Модернизация старых компьютеров"
"Доставка и установка бесплатно"
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