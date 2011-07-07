Флаер А5

Верстка полиграфииЗакрыт16 заявок301 просмотр
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Нужен флаер А5 вот такого типа http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=87931

С использованием моего логотипа http://www.imageup.ru/img116/f_4e120be44a4ac701666.png

Компьютеры для школьников и студентов.

Без цен.

Над каждой конфигурацией желательно изображение компьютера.

Дополнительно должны быть фразы

"Изменение конфигурации по вашему вкусу"

"Модернизация старых компьютеров"

"Доставка и установка бесплатно"

12 лет назад
den114
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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