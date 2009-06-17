Макет + подготовка к печати

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт21 заявка396 просмотров

Необходимо изготовить дизайн-макет, произвести верстку и подготовить к печати 3 вида рекламной продукции:

1. Евробуклет (А4), двусторонний, цветной

2. Листовка А4, односторонняя, цветная

3. Карманный календарик, 100x70 мм

В наличии будут фотографии и текст.

Пишите ваши предложения по цене, задавайте вопросы.

Работа датируется концом июня-началом июля 2009г.

Обсуждение дизайна - при личной встрече (Петербург).

Рассчет - наличный.

16 лет назад
spb-alstar
Антон 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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