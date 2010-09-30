Макет в прессу

# 1 — $ 130

Рекламный макет для глянца (стандартная полоса)

Содержание: Имидж

Заказчик: Клиника репродуктивной медицины (г. Киев)

Продукт: Social Eggs Freezing (Замораживание яйцеклеток)

Портрет ЦА: Женщина 25-35 лет, которая желает и умеет планировать свое будущее. Карьера является для нее главной целью, однако семейные ценности тоже важны. Она желает познать счастье материнства в более позднем возрасте.

Цель программы: отложить на длительное время рождение здорового ребенка путем криоконсервации ее яйцеклеток.

Содержание макета: Имидж + слоган (нужны идеи), название программы на англ., сайт www.sef.com.ua

В случае плодотворного сотрудничества в дальнейшем возможно выполнение других работ по данному проекту, по другим проектам агентства.