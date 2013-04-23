Имя меняем на Valeriya Selezneva должность под именем на Chief ...
На основе готового дизайна сделать листовку
На основе готового дизайна постера нужно сделать двустороннюю листовку А4 с расширенным вариантом текста.
Исходники в следующем проекте:http://www.weblancer.net/projects/497540.html
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