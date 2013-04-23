На основе готового дизайна сделать листовку

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен1 заявка133 просмотра

На основе готового дизайна постера нужно сделать двустороннюю листовку А4 с расширенным вариантом текста.

Исходники в следующем проекте:http://www.weblancer.net/projects/497540.html

HTML
12 лет назад
drpierro
Павел 
52 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Ramyx
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$40
2 дня
И снова благодарность Александру. Рекомендую: адекватный человек, приятный в общении и хорошо знающий свое дело.
Очень, легко работать с этим человеком, где нужно подскажет, где нужно подождет.

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Ramyx
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад