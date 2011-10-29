Нужно сделать подарочный сертификат

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  2. Верстка полиграфии
Завершен14 заявок841 просмотр

Нужно сделать подарочный сертификат, для визуализации 3шт.

Различия должны быть суммой (на 1000, 3000 и 5000руб) и оттенком.

Примеры (предпочтение) можете посмотреть во вложение. Это не брать за основу!

Просьба при заявке указывать:

- портфолио (при наличии)

- цену

- срок

14 лет назад
Umida
Умида 
43 года
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$10
3 дня
Спасибо большое за качественную работу. Рекомендую на все 100%, т.к. качество работы превзойдет все ваши ожидания.
Все замечательно, оплата моментальная, мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад

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