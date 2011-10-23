Нарисовать абонементы

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт9 заявок254 просмотра

Задача нарисовать абонементы для эротического портала, абонементы размером с пластиковую карту будут размещаться на сайте.

4 вида абонементов, надписи на абонементе на англ языке.Подробности в icq 3шестьшесть046.Перед тем как отписать желательно оставлять ссылку на портфолио с похожими задачами.

14 лет назад
A1308
35 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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