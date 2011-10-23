Меню ресторана

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт32 заявки373 просмотра

Требуется оформить меню ресторана для корпоративов, свадеб, дней рождения. Интересует цена, сроки. Логотип, фирменный стиль, фото ресторана, всю рабочею информацию вышлю при выборе специалиста-исполнителя. Также необходимо разработать визитку, календарь, дисконтную карту ГОЛД, разработать дизайн одежды персонала, флаера.

14 лет назад
polayna
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Корректировка макета в Corel 15 версии. Срочно

    Есть готовый макет конверта в Кореле 15 версии. Нужно: 1) изменить цвет индексной сетки на темно-синий, сетку поместить на белое поле, вокруг белого поля добавить градиент (плавный переход от белого к рисунку) 2) ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработать шапку, дизайн, макет печатной газеты

    Разработать шапку, дизайн, макет печатной газеты и сайта Требуется с “нуля” для нового проекта разработать дизайн газеты "под ключ": Рекламно-информационная газета. В контексте "Местные предложения, новости" (мы-местные, рядом, ) Человек купил газету, ...

    Верстка полиграфии12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработать дизайн визиток

    $20

    Добрый вечер уважаемые коллеги, необходимо разработать хороший дизайн визиток. В наличии только сайт с картинками, ни каких исходников. Визитки нужны в векторе. Остальное на ваше усмотрение. В файле что нужно вписать, ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Туристическая карта Закарпатья.

    Нарисовать карту в Илюстраторе. Не нужно соблюдать маштаб и на дорогах и реках все мелкие повороты и извилины. Нужны: дороги, нас. пункты, реки (не все). Подробное задание получит исполнитель - которого ...

    Верстка полиграфии9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Помочь экспортировать ссылки из InDesign в PDF

    $50

    Приветствую, коллеги! Нужна Ваша помощь с таким моментом: настроил в Индизайне ссылки из оглавления на нужные страницы, но при экспорте в PDF они не экспортируются (ссылок этих нет), хотя делал все по ...

    Верстка полиграфии2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание рекламной листовки

    $50

    Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Необходимо создать макет рекламой листовки для детского садика в стиле следующей картинки http://fr.fotolia.com/id/28173257 формат А4, одна страничка (ректо) Платёж по переводу Western Union

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Полиграфия

    Необходимо разработать в стоматологическую клинику фирменные бланки для пациентов, которые будут выдаватся после выполнения соответствующей работы. формат 100мм-210мм 1.рекомендации после удаления 2.бланк для назначения пациента ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад