Нарисовать логотип

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Завершен10 заявок132 просмотра

Необходимо в 11 Corel нарисовать небольшой несложный логотип, который потом будет наносится на майки.

14 лет назад
mihas_
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Отличное выполнение поставленной задачи! Сделано все качественно и быстро! После этого заказа периодически обращаюсь с новыми! Спасибо за работу!
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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