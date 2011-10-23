Ищу дизайнера, который займется созданием дизайна новогодней корпоративной открытки. Укажите приблизительную стоимость и примеры работ.
Дизайн карманного календарика
Нужен дизайн карманного календарика на 2012 год.
Подробное ТЗ будет позже (ближе к концу недели), пока обрисую в целом, что нужно:
- лицевая сторона: нарисованный памятник с символикой на заднем фоне и годом.
Название памятника и несколько его фотографий будут даны в ТЗ.
Символика - если вы страдаете излишней толерантностью, заявок не оставляйте. Календарик правой тематики (не путать с правым делом прохорова).
- обратная сторона: православный календарь с обозначенными ключевыми днями (праздничные, постные и т.п.). Подробно будет в ТЗ.
Также будет предоставлено фото предыдущих календариков, чтобы было понятно в каком стиле делать.
По техническим требованиям: в чем конкретно делать, информация будет позже (скорей всего Adobe Illustator).
Оплата в wmr.
Пока сориентируйте пожалуйста по ценам. Выбирать буду по портфолио. Нужен человек, который сможет отрисовать памятник по фотке.
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