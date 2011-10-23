Дизайн карманного календарика

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт14 заявок269 просмотров

Нужен дизайн карманного календарика на 2012 год.

Подробное ТЗ будет позже (ближе к концу недели), пока обрисую в целом, что нужно:

- лицевая сторона: нарисованный памятник с символикой на заднем фоне и годом.

Название памятника и несколько его фотографий будут даны в ТЗ.

Символика - если вы страдаете излишней толерантностью, заявок не оставляйте. Календарик правой тематики (не путать с правым делом прохорова).

- обратная сторона: православный календарь с обозначенными ключевыми днями (праздничные, постные и т.п.). Подробно будет в ТЗ.

Также будет предоставлено фото предыдущих календариков, чтобы было понятно в каком стиле делать.

По техническим требованиям: в чем конкретно делать, информация будет позже (скорей всего Adobe Illustator).

Оплата в wmr.

Пока сориентируйте пожалуйста по ценам. Выбирать буду по портфолио. Нужен человек, который сможет отрисовать памятник по фотке.

14 лет назад
amateur83
42 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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