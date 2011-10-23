Ищу дизайнера, который займется созданием дизайна новогодней корпоративной открытки. Укажите приблизительную стоимость и примеры работ.
Создание информационного пакета
Необходим информационный пакет, содержание :информация о компании, тарифы, учредительные документы- копии. Необходимо креативно сформировать, но с учетом того, что это финансовая компания.
Заявки фрилансеров
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