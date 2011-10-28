Дизайн двустороннего флаера

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен3 заявки174 просмотра

Нужен креативный дизайн двустороннего флаера 210х100мм 1\3 формата А4, есть: сюжет, логотипы, текст. Сделать нужно до 6-00 ч. 28-го октября. Лучше сегодня же.

Флаеры предназначены для однократной презентации услуги. Отпечатаны должны быть 28.10 к вечеру.

Требования типографии к макету:

Размер страницы в публикации должен быть равен обрезному формату будущей продукции. Нежелательно располагать значимые элементы публикации, например текст, ближе чем на 5 мм от обрезного формата.

К предоставляемой публикации должны прилагаться файлы всех используемых в ней иллюстраций и всех начертаний используемых в ней шрифтов (не забывайте о возможности присутствия в EPS-файлах шрифтов, не включенных в них). Не допускается помещение элементов в верстку через ClipBoard, а также средствами OLE. Все цвета, используемые в публикации, а также в импортируемых и прилинкованных элементах, должны быть заданы в модели CMYK. Порядок следования страниц в публикации должен соответсвовать их порядку в будущей печатной продукции.

В QuarkXpress изображения должны быть хотя бы на 1 мм больше окон, в которые они помещены.

В случае помещения изображений в окно, точно совпадающее по размерам с изображением, возможно возникновение белых полосок по краям изображения.

В Adobe Illustrator Document Raster Effects Settings разрешение должно быть выставлено не менее 300 dpi.

Использование форматов, допускающих сжатие с потерей качества изображений (например JPEG), допускается только под ответственность заказчика.

В случаях:

- использования в публикации в QuarkXpress примененых к тексту All Caps и Small Caps в тексте на русском языке,

- примения в QuarkXpress к тексту атрибута Outline,

- использования в публикации DCS EPS файлов,

- наличия в предоставленной публикации или PS-Pdf-файлах ручного треппинга об этом должен быть поставлен в известность специалист препресс-бюро, принимающий заказ.

Бюджет 15 долларов

14 лет назад
petrovna24
Лидия 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$30
1 день
Татьяна быстро откликнулась и быстро (за несколько вечерних часов) выполнила работу, что в случае с моим заказом имело чуть ли не первостепенную значимость. В итоге: разместив проект под вечер, ночью я уже имела готовый результат - макет, с дизайном как и хотела. Утром макет уже был в типографии. Я спасена) Работа с Таней понравилась. Рекомендую!
Отличный заказчик. Очень оперативно поработали. С оплатой - никаких проблем. Четкие рекомендации по проекту. Постоянно на связи.Было приятно работать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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