Ищу дизайнера, который займется созданием дизайна новогодней корпоративной открытки. Укажите приблизительную стоимость и примеры работ.
Дизайн двустороннего флаера
Нужен креативный дизайн двустороннего флаера 210х100мм 1\3 формата А4, есть: сюжет, логотипы, текст. Сделать нужно до 6-00 ч. 28-го октября. Лучше сегодня же.
Флаеры предназначены для однократной презентации услуги. Отпечатаны должны быть 28.10 к вечеру.
Требования типографии к макету:
Размер страницы в публикации должен быть равен обрезному формату будущей продукции. Нежелательно располагать значимые элементы публикации, например текст, ближе чем на 5 мм от обрезного формата.
К предоставляемой публикации должны прилагаться файлы всех используемых в ней иллюстраций и всех начертаний используемых в ней шрифтов (не забывайте о возможности присутствия в EPS-файлах шрифтов, не включенных в них). Не допускается помещение элементов в верстку через ClipBoard, а также средствами OLE. Все цвета, используемые в публикации, а также в импортируемых и прилинкованных элементах, должны быть заданы в модели CMYK. Порядок следования страниц в публикации должен соответсвовать их порядку в будущей печатной продукции.
В QuarkXpress изображения должны быть хотя бы на 1 мм больше окон, в которые они помещены.
В случае помещения изображений в окно, точно совпадающее по размерам с изображением, возможно возникновение белых полосок по краям изображения.
В Adobe Illustrator Document Raster Effects Settings разрешение должно быть выставлено не менее 300 dpi.
Использование форматов, допускающих сжатие с потерей качества изображений (например JPEG), допускается только под ответственность заказчика.
В случаях:
- использования в публикации в QuarkXpress примененых к тексту All Caps и Small Caps в тексте на русском языке,
- примения в QuarkXpress к тексту атрибута Outline,
- использования в публикации DCS EPS файлов,
- наличия в предоставленной публикации или PS-Pdf-файлах ручного треппинга об этом должен быть поставлен в известность специалист препресс-бюро, принимающий заказ.
Бюджет 15 долларов
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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