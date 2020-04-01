Переделать файл в кореле

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Есть уже файл, нужно переделать под плотерный рез в корале не старше 16 версии, в кривых, с контурами реза красного цвета.

4 года назад
reload999
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$3
1 день
Спасибо, всё сделали.
Все хорошо! Спасибо!