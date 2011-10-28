Создание буклета
Разработать макет визитки
сайт компании www.fashion4me.ru
необходимо раработать макет визитки
варианты:
1. на белом фоне размещаем справа картинку с "теткой" :-) (файл прилагается, файл есть в векторе)
слева в верху логотип
а также контактные данные:
телефоны: 8 903 004 40 66, +7-495-744-36-97
сайт
2 либо вариант на усмотрение дизайнера
лого необходимо отрисовать в векторе
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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