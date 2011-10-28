Разработать макет визитки

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Завершен7 заявок175 просмотров

сайт компании www.fashion4me.ru

необходимо раработать макет визитки

варианты:

1. на белом фоне размещаем справа картинку с "теткой" :-) (файл прилагается, файл есть в векторе)

слева в верху логотип

а также контактные данные:

телефоны: 8 903 004 40 66, +7-495-744-36-97

сайт

e-mail

2 либо вариант на усмотрение дизайнера

лого необходимо отрисовать в векторе

14 лет назад
artsta
Артем 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Natashenzia
Наталия 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 отзывов(-1)
14 лет назад
$15
1 день
Отлично сработали, очень оперативно и качественно, нужно было срочно сделать макет визиток (буквально вчера) и Наталия сработала на 110%. Спасибо!!! Рекомендую как отличного специалиста!
Артем-очень грамотный и коммуникабельный заказчик. Работой с ним довольна, общаться легко, быстро оказались на "общей волне" и сработались качественно и креативно! Сплошное удовольствие от такого общения,РЕКОМЕНДУЮ,если будете рассматривать его кандидатуру.

Заявки фрилансеров

Natashenzia
Наталия 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 отзывов(-1)
14 лет назад

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