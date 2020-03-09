Разработка и иллюстрация обложки книги

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Необходимо разработать: Обложка и задниккниги А5 по ТЗ в данной ссылке: https://drive.google.com/open?id=1AMJX-_lS7Zt0_mfGQudJgZRUm2YJxFj5
Сформулируйте основную задачу: необходиморазработать обложку книги + задник. По ссылке прописано ТЗ с референсами и
подробностями по пунктам.
Портрет целевой аудитории: Люди,интересующиеся саморазвитием, сознанием богатых людей, биографией успешных
предпринимателей, бизнес-литературой и открыты для книг по wellbeing,
психологии саморазвития, энергетике, медитации, йоге.
Укажите название, автора, ее тематику:
Имя Фамилия,
Денежное мышление,
2020
Классификация издания:
- бизнес-литература
- well-being, саморазвитие.
Предпочитаемая цветовая гамма: светлая, синяя, темно-синяя
Предпочитаемый стиль оформления: - легкий, воздушный вверху, светлый и золотой
- тяжелый внизу, прибивающий к земле внизу,
- средний прозрачный по середине.
Что должно быть изображено на обложке?
Полное описание по частям прописано в ссылке выше.
- монеты. поднимающиеся вверх,
- контраст света внизу, в середине и вверху
- человечки внизу черные или во мраке, унылые - человечки вверху светлые,
спокойные.
Какие обязательные элементы должны быть на обложке?
- монеты, облако, иллюстрация города на фоне,
- переход от черноты к свету снизу вверх.
Каким должно быть соотношение текста и графики на обложке?
1/5 или 1\4 в референсах есть удачные соотношения.
Чего обязательно надо избегать при создании обложки – каких цветов,
изображений, образов?
- жесткие линии, драматичность. чернуха, детализация, негатив, заводы, пугающие
образы.
В каком формате вы хотите получитьисходный материал?
- в кривых. промежуточные результаты – JPG.
Укажите любую дополнительную информацию,которую вы считаете важной. остальное - в референсах: https://drive.google.com/open?id=1AMJX-_lS7Zt0_mfGQudJgZRUm2YJxFj5
Время работы = 1-3 дня.
Использование стоков возможно, тогда необходимо согласование.
Оплата через безопасную сделку возможна.
Обязательны ваши примеры подобных работ и ответ с пониманием задачи или
уточняющими вопросами.
Спасибо!
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