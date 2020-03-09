Разработка и иллюстрация обложки книги

Верстка полиграфииЗакрыт6 заявок347 просмотров
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Необходимо разработать: Обложка и задниккниги А5 по ТЗ в данной ссылке: https://drive.google.com/open?id=1AMJX-_lS7Zt0_mfGQudJgZRUm2YJxFj5

Сформулируйте основную задачу: необходиморазработать обложку книги + задник. По ссылке прописано ТЗ с референсами и

подробностями по пунктам.

Портрет целевой аудитории: Люди,интересующиеся саморазвитием, сознанием богатых людей, биографией успешных

предпринимателей, бизнес-литературой и открыты для книг по wellbeing,

психологии саморазвития, энергетике, медитации, йоге.

Укажите название, автора, ее тематику:

Имя Фамилия,

Денежное мышление,

2020

Классификация издания:

- бизнес-литература

- well-being, саморазвитие.

Предпочитаемая цветовая гамма: светлая, синяя, темно-синяя

Предпочитаемый стиль оформления: - легкий, воздушный вверху, светлый и золотой

- тяжелый внизу, прибивающий к земле внизу,

- средний прозрачный по середине.

Что должно быть изображено на обложке?

Полное описание по частям прописано в ссылке выше.

- монеты. поднимающиеся вверх,

- контраст света внизу, в середине и вверху

- человечки внизу черные или во мраке, унылые - человечки вверху светлые,

спокойные.

Какие обязательные элементы должны быть на обложке?

- монеты, облако, иллюстрация города на фоне,

- переход от черноты к свету снизу вверх.

Каким должно быть соотношение текста и графики на обложке?

1/5 или 1\4 в референсах есть удачные соотношения.

Чего обязательно надо избегать при создании обложки – каких цветов,

изображений, образов?

- жесткие линии, драматичность. чернуха, детализация, негатив, заводы, пугающие

образы.

В каком формате вы хотите получитьисходный материал?

- в кривых. промежуточные результаты – JPG.

Укажите любую дополнительную информацию,которую вы считаете важной. остальное - в референсах: https://drive.google.com/open?id=1AMJX-_lS7Zt0_mfGQudJgZRUm2YJxFj5

 Время работы = 1-3 дня.

Использование стоков возможно, тогда необходимо согласование.

Оплата через безопасную сделку возможна.

Обязательны ваши примеры подобных работ и ответ с пониманием задачи или

уточняющими вопросами.

Спасибо!

4 года назад
aybekhu
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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