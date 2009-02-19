Разработка плаката на 8 марта.

Нужно сделать плакат на 8 марта.

идея плаката: 1.написать на верху с Поздравляем с 8 марта.

2. ниже сделать матрешек в ряд с права на лево по убыванию (для понятие с лева на права по возрастание)

матрешек нужно 8 (матрешки красивые в нарядах) мартёшки рисованные.

над каждой матрешкой нужно указать разные добрые слова (красивая. умная и т.д)

Работаю без предоплаты. (были печальные моменты)

Вопросы пишите.