A3 Постер

Верстка полиграфииЗакрыт10 заявок187 просмотров
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Нужен постер

A3 формата.

Для проекта folkr.org Тема фольклер. Надо что то простое но чтоб вызывало внимание.

Тексты я дам.

The poster should include the following:

* Venture name

* Logo

* Tagline (to be placed below the logo)

* 100 word description of Company/Product/Service

* Type (company, competition entry, social enterprise, invention)

* Current status (active, on hold, dead)

* Stage (just an idea, prototyping, beta, growth, profitable, acquired, IPO)

* Funding (self-funded, friends and family, angel funding, VC firm, debt finance, governement funding)

* Industry (biotech, cleantech, computing, education etc.)

The poster has also the following requirements:

* It must be horizontally orientated

* It must be A3 size

* It must be submitted either in PPT, JPG, PNG or PDF format

15 лет назад
maridansoft
Малхасян 
44 годаАвстрия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
25 отзывов
Выбранный исполнитель
Edberrot
Валерия 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
25 отзывов
15 лет назад
$20
4 дня
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