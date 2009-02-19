Выполнение полиграфических работ

Верстка полиграфииЗакрыт3 заявки419 просмотров
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Ищу партнера в Москве - индивидуального предпринимателя (или ООО), готового профессионально и качественно выполнять верстку, препринт и полиграфические работы (имеющего хорошие завязки в типографиях).

Предполагается оформление работ по официальному договору, б/н платежи, всё 'по-белому'.

Ваши цены должны быть адекватны текущей ситуации на рынке.

Пожалуйста, пишите мне на мыло: [email protected]

НО: если вы не в Москве, если вы - частное лицо (не ИП), или вы используете серую обналичку - мы не сможем работать с вами!!!

15 лет назад
hatters
60 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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