Выполнение полиграфических работ

Ищу партнера в Москве - индивидуального предпринимателя (или ООО), готового профессионально и качественно выполнять верстку, препринт и полиграфические работы (имеющего хорошие завязки в типографиях).

Предполагается оформление работ по официальному договору, б/н платежи, всё 'по-белому'.

Ваши цены должны быть адекватны текущей ситуации на рынке.

Пожалуйста, пишите мне на мыло: [email protected]

НО: если вы не в Москве, если вы - частное лицо (не ИП), или вы используете серую обналичку - мы не сможем работать с вами!!!