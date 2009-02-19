Выполнение полиграфических работ

Нужно сделать 2 презентации powerpoint. Дизайн обложки + внутрений шаблон. Потом все заверстать. Стиль - минимализм. Начинаем с дизайна обложки и внутреннего блока. Кол-во страниц - до 15 в каждой. Бюджет за обе - 500 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу партнера в Москве - индивидуального предпринимателя (или ООО), готового профессионально и качественно выполнять верстку, препринт и полиграфические работы (имеющего хорошие завязки в типографиях).
Предполагается оформление работ по официальному договору, б/н платежи, всё 'по-белому'.
Ваши цены должны быть адекватны текущей ситуации на рынке.
Пожалуйста, пишите мне на мыло: [email protected]
НО: если вы не в Москве, если вы - частное лицо (не ИП), или вы используете серую обналичку - мы не сможем работать с вами!!!
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