Нужно сделать 2 презентации powerpoint

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Нужно сделать 2 презентации powerpoint. Дизайн обложки + внутрений шаблон. Потом все заверстать. Стиль - минимализм. Начинаем с дизайна обложки и внутреннего блока. Кол-во страниц - до 15 в каждой. Бюджет за обе - 500 вму + дальнейшее сотрудничество. Спасибо.

15 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
pankov-anton
Антон 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$60
2 дня
Очень положительный парень. Несмотря на небольшие трудности с нашей стороны выполнил все. Очень доволен работой и оперативность. Радует что всегда на связи. Спасибо, Антон.
Отличный заказчик, своевременная оплата. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
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