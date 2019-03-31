Редизайн брошюры

Верстка полиграфииЗавершен1 заявка114 просмотров
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Требуется сделать редизайн рекламы А4 в двух вариантах: 

- Формат брошюры 

-Формат модуля А4 

Примеры прошлых дизайнов предоставляются 

5 лет назад
sema84
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
67 отзывов
Выбранный исполнитель
Lina_mavrina
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$20
1 день
Все хорошо
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