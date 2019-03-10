Сделать верстку печатого журнала типа "Хакер"

$500
Верстка полиграфииЗакрыт9 заявок329 просмотров
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журнал eXploit

96 полос (с 2 обложками)

формат должен быть такой чтобы пошло в печать в глянцевый формат.

+ делать задел для гугл плей маркета и app store

расчет через твердую крипту.

5 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
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