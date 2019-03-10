Сделать верстку печатого журнала типа "Хакер"

Для интернет провайдера необходимо разработать листовку А4 формата. Контакты и логотип вышлю
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журнал eXploit
96 полос (с 2 обложками)
формат должен быть такой чтобы пошло в печать в глянцевый формат.
+ делать задел для гугл плей маркета и app store
расчет через твердую крипту.
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