Для интернет провайдера необходимо разработать листовку А4 формата. Контакты и логотип вышлю
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Здравствуйте дорогие дизайнеры,
требуются создания брошюры для покупок (Shopping Guide) Который похож на Пример в прикрепление (извиняюсь заранее за ошибке в моем русском писанием). Данные для этого проекта можно найти в Google Maps. Город называется „Rostock“, почтовый индекс „18055“ улица B „Lange Straße“ и улица A „Kröpeliner Straße“. С одной стороны флаера должна быть улица А а с другой стороны улица Б примеры этого тоже видны в прикреплённых файлов. Обе улицы должны быть ровными, похоже на пример.
Красном я написала имена магазинов.
Синем я указала вид магазина(в низу текста указан вид магазина к номерам на карте) Надо сделать знаки к этим видом магазина, мне понравилась ваш пример в форме кружочка.
Надо поменять формы зданий, для понимания, я обрисовала здание жёлтым цветом.
Чёрным цветом я обозначила пример как надо передвинуть карту.
Зелёнам цветом я обозначила 2 дома это торговые центры туда надо поместить имена магазинов которые я указала в низу этого текста. Ещё я указала зелёным цветом входы в эти два центра и ещё один дом которые похож на центр.
А теперь о смысле этого проекта. Надо добавить примеры рекламы. Есть 3 вида.
Первый это целый листик (Все свободные места кроме главной странице, для неё я пришлю завтра или послезавтра фотографию города.)
Для рекламы на всю страницу надо в середине текст: „Ihre Werbung“ (Это обозначает: Ваша реклама).
Второе это лого.В примере который я вам Прислала эти лого нарисованы вдаль улице, но мне кажется что если они будут в сторону от улицы так как и обычных имён магазинов это будет лучше.
Для лого надо текст: „ Ihr Logo“ (это обозначает: ваше лого)
Ещё надо добавить примеры рекламные фотографий в саму карту. (Примерный пример я указала фиолетовым цветом. Эти примеры не соответствуят окончательной позицией и размером) 3 размера должны быть как минимум 3 раза в карте: 2х2см, 2,5х2,5см и 3х3см другие размеры больше, или не квадратные тоже нужна добавить. Важно что уDom 1, Dom 2 и в третим местом где я обозначила зелёном тоже помещались реклама.
Для рекламы фотографие можно добавить фото еды, одежды и так далее но и в некоторых только текст: „Ihre Werbung“
1 Одежда
2 Нижнее белье
3 Банк
4 Парихмахер
5 дизайн ногтей
6 Обувь
7 Бюро путешествий
8 Магазин подарков
9 Магазин канцтоваров
10 Аптека
11 Магазин Косметики
12 Отель
13 Цветочный магазин
14 Ювелир
15 Книжный магазин
16 Ресторан
17 Кафе
18 Булочник
19 Магазин для телефонов
20 магазин для очков
21 Приборы для volos и дешёвые украшения
22 Сладости
23 Мороженое
24 Магазин для сигарет
25 Магазин для спорта
26 Магазин для игрушек
27 Магазин для парфюма
28 Продуктовый магазин
29 Кино
30 Чистка одежды
31 Магазин для косметических и гигиенических средств
32 Магазин для декоративных товаров и мебель
33 Все другое, для этого надо лого Кулёчка
34 Магазин для Кофе
35 Магазин для слуховых аппаратов
36 Информативный центр, это лого надо сделать побольше чем другие
37 Магазин для чая
38 Магазин для сумок
39 Магазин электроники
40 винный магазин
Dom1
1 Одежда
Bodycheck
Cecil
Kstenliebe
New Yorker
Rostock Shop
Zara
2Нижнее белье
Herzog & Bruer
14 Ювелир
Swarovski
21 Приборы для волос и дешёвые украшения
Six
6 Обувь
Sidestep
Street Shoes
31Магазин для косметических и гигиенических средств
Dm
27Магазин для парфюма + 11 Магазин Косметики
Douglas
5дизайн ногтей
Hani Beauty
20 магазин для очков
Optiker Bode
4 Парихмахер
Klinck
24 Магазин для сигарет
Weilbach Company
39 Магазин электроники
Saturn
Vorwerk
19 Магазин для телефонов
Vodafone
17 Кафе
Daniel’s
Strarbuck‘s
16 Ресторан
King Kebap
Long Food
Peking-Asia
Fruteria
23Мороженое
Frozen Joe
15 Книжный магазин
Thalia
40 винный магазин Barrique
28 Продуктовый магазин + 18 Булочник
Denn’s Biomarkt
28 Продуктовый магазин
Netto
22 Сладости
Schockoladerie de Prie
Dom2
13 Цветочный магазин
Robr Blumen
33 Все другое, для этогонадо лого Кулёчка
Mister Minit
10 Аптека
Alpha
28 Продуктовый магазин + 16 Ресторан
Portola
28 Продуктовый магазин
Bastian
18 Булочник
Bckerei Junge
23 Мороженое
Eiscaf Milano
6 Обувь
Leiser
20 магазин для очков
Optik Sagawe
24 Магазин для сигарет
Tabak Nitz
22 Сладости
arko
14 Ювелир
Juwelier Christ
27Магазин для парфюма
Cocon Parfums
11 Магазин Косметики
The Body Shop
38 Магазин для сумок
fundus
40 винный магазинCarl & Konrad
4 Парихмахер
Friseur Klier
31Магазин для косметических и гигиенических средств
Rossmann
2Нижнее белье
Hunkemller
32 Магазин для декоративныхтоваров и мебель
Lampen Bunk
Suhl
Mbel Wikinger
37 Магазин для чая
Crabtree & Evelyn
9 Магазин канцтоваров
Colour and More
1 Одежда
Ulla Popken
merci
Chelsea
Gerry Weber
Fashion Club
Kriss
flash
Tommy Hilfiger
Если вы заинтересованы этим заказом пришлите мне пожалуйста ваши цены и Длительность работы.
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