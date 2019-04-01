Создания брошюры для покупок (Shopping Guide)

Верстка полиграфииЗавершен7 заявок323 просмотра
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Здравствуйте дорогие дизайнеры,

требуются создания брошюры для покупок (Shopping Guide) Который похож на Пример в прикрепление (извиняюсь заранее за ошибке в моем русском писанием). Данные для этого проекта можно найти в Google Maps. Город называется „Rostock“, почтовый индекс „18055“ улица B „Lange Straße“ и улица A „Kröpeliner Straße“. С одной стороны флаера должна быть улица А а с другой стороны улица Б примеры этого тоже видны в прикреплённых файлов. Обе улицы должны быть ровными, похоже на пример.  

Красном я написала имена магазинов. 

Синем я указала вид магазина(в низу текста указан вид магазина к номерам на карте) Надо сделать знаки к этим видом магазина, мне понравилась ваш пример в форме кружочка.

Надо поменять формы зданий, для понимания, я обрисовала здание жёлтым цветом.

Чёрным цветом я обозначила пример как надо передвинуть карту.

Зелёнам цветом я обозначила 2 дома это торговые центры туда надо поместить имена магазинов которые я указала в низу этого текста. Ещё я указала зелёным цветом входы в эти два центра и ещё один дом которые похож на центр.

А теперь о смысле этого проекта. Надо добавить примеры рекламы. Есть 3 вида.

Первый это целый листик (Все свободные места кроме главной странице, для неё я пришлю завтра или послезавтра фотографию города.)

Для рекламы на всю страницу надо в середине текст: „Ihre Werbung“ (Это обозначает: Ваша реклама).

Второе это лого.В примере который я вам Прислала эти лого нарисованы вдаль улице, но мне кажется что если они будут в сторону от улицы так как и обычных имён магазинов это будет лучше.

Для лого надо текст: „ Ihr Logo“ (это обозначает: ваше лого)

Ещё надо добавить примеры рекламные фотографий в саму карту. (Примерный пример я указала фиолетовым цветом. Эти примеры не соответствуят окончательной позицией и размером) 3 размера должны быть как минимум 3 раза в карте: 2х2см, 2,5х2,5см и 3х3см другие размеры больше, или не квадратные тоже нужна добавить. Важно что уDom 1, Dom 2 и в третим местом где я обозначила зелёном тоже помещались реклама.

Для рекламы фотографие можно добавить фото еды, одежды и так далее но и в некоторых только текст: „Ihre Werbung“

1 Одежда

2 Нижнее белье

3 Банк

4 Парихмахер

5 дизайн ногтей

6 Обувь

7 Бюро путешествий

8 Магазин подарков

9 Магазин канцтоваров

10 Аптека

11 Магазин Косметики

12 Отель

13 Цветочный магазин

14 Ювелир

15 Книжный магазин

16 Ресторан

17 Кафе

18 Булочник

19 Магазин для телефонов

20 магазин для очков

21 Приборы для volos и дешёвые украшения

22 Сладости

23 Мороженое

24 Магазин для сигарет

25 Магазин для спорта

26 Магазин для игрушек

27 Магазин для парфюма

28 Продуктовый магазин

29 Кино

30 Чистка одежды

31 Магазин для косметических и гигиенических средств

32 Магазин для декоративных товаров и мебель

33 Все другое, для этого надо лого Кулёчка

34 Магазин для Кофе

35 Магазин для слуховых аппаратов

36 Информативный центр, это лого надо сделать побольше чем другие

37 Магазин для чая

38 Магазин для сумок

39 Магазин электроники 

40 винный магазин

Dom1

 

1 Одежда

Bodycheck 

Cecil 

Kstenliebe 

New Yorker

Rostock Shop 

Zara

 

2Нижнее белье

Herzog & Bruer

 

14 Ювелир 

Swarovski

 

21 Приборы для волос и дешёвые украшения

 

Six

 

6 Обувь

Sidestep

Street Shoes 

 

31Магазин для косметических и гигиенических средств

Dm

 

27Магазин для парфюма + 11 Магазин Косметики

Douglas

 

5дизайн ногтей

Hani Beauty 

 

20 магазин для очков

Optiker Bode

 

4 Парихмахер 

Klinck

 

24 Магазин для сигарет

Weilbach Company

 

39 Магазин электроники 

Saturn 

Vorwerk

 

19 Магазин для телефонов

Vodafone

 

 

17 Кафе 

Daniel’s

Strarbuck‘s 

 

16 Ресторан

King Kebap 

Long Food 

Peking-Asia 

Fruteria 

 

23Мороженое

Frozen Joe 

 

15 Книжный магазин

Thalia

40 винный магазин Barrique

 

28 Продуктовый магазин + 18 Булочник

Denn’s Biomarkt

 

28 Продуктовый магазин

Netto

 

22 Сладости

Schockoladerie de Prie

 

 

 

Dom2

 

13 Цветочный магазин

Robr Blumen

 

33 Все другое, для этогонадо лого Кулёчка

Mister Minit

 

10 Аптека

Alpha

28 Продуктовый магазин + 16 Ресторан

Portola

28 Продуктовый магазин

Bastian

18 Булочник

Bckerei Junge

 

23 Мороженое

Eiscaf Milano

 

6 Обувь

Leiser

 

20 магазин для очков

Optik Sagawe

 

24 Магазин для сигарет

Tabak Nitz

 

22 Сладости

arko

 

14 Ювелир 

Juwelier Christ

 

27Магазин для парфюма

Cocon Parfums

 

11 Магазин Косметики

The Body Shop

 

38 Магазин для сумок

fundus 

 

40 винный магазинCarl & Konrad

 

4 Парихмахер 

Friseur Klier

31Магазин для косметических и гигиенических средств

Rossmann

 

2Нижнее белье

Hunkemller 

 

32 Магазин для декоративныхтоваров и мебель

Lampen Bunk

Suhl

Mbel Wikinger

 

37 Магазин для чая

Crabtree & Evelyn

 

9 Магазин канцтоваров

Colour and More 

 

 

1 Одежда

Ulla Popken

merci

Chelsea

Gerry Weber

Fashion Club

Kriss

flash

Tommy Hilfiger

Если вы заинтересованы этим заказом пришлите мне пожалуйста ваши цены и Длительность работы.

 

 

5 лет назад
CristinaTitova
30 летГермания
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
olga_ks
Ольга 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 часов назад
5 лет назад
$50
7 дней
отличная работа
Спасибо за заказ. Рекомендую
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