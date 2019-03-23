Сверстать визитку

Есть документ в Corel Draw, в нем всё вставлено картинками. Нужно обвести всё шрифтом. Оригиналы картинок все есть. Файл подцепляю. Сделать нужно сегодня к 18 часам. Если не располагаете временем - не отвечайте, пожалуйста. Задача очень ...