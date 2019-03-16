Склеить 5 картинок в одну

Верстка полиграфииЗавершен10 заявок278 просмотров
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Есть 5 скриншотов с контентом "внахлест".

Это значит, что каждый следующий скриншот содержит фрагмент предыдущего.

Нужно склеить все 5 скриншотов в одно изображение + слегка подредактировать их (убрать повторяющиеся куски).

По сути, задача - склеить "панораму" из скриншотов.

Задача срочная. Нужно сегодня.

Выбираю исполнителя по срокам выполнения и цене.

5 лет назад
topwebmaster
Артем 
34 годаИзраиль
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
dmitryi1972vt
Дмитрий 
51 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Дмитрий выполнил работу быстро и качественно. Рекомендую.
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