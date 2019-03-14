Требуется разработать брошюры, буклеты на базе фирменного стиля

Есть 5 скриншотов с контентом "внахлест". Это значит, что каждый следующий скриншот содержит фрагмент предыдущего. Нужно склеить все 5 скриншотов в одно изображение + слегка подредактировать их (убрать повторяющиеся куски). По сути, задача - склеить "панораму" из ...