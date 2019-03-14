журнал [url=https://exploit.holding.bz]eXploit[/url] 96 полос (с 2 обложками) формат должен быть такой чтобы пошло в печать в глянцевый формат. + делать задел для гугл плей маркета и app store расчет через твердую крипту.
Требуется разработать брошюры, буклеты на базе фирменного стиля
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Требуется разработать брошюры, буклеты на базе фирменного стиля
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