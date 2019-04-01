Рекламный модуль в журнал (Тема: Все для кожевников)

Для кожевенного журнала требуется нарисовать рекламный модуль, который будет рекламировать интернет-магазин продающий инструмент, химию и фурнитуру для кожевников (мастера, которые изготавливают изделия из кожи).

Главная задача подобрать красивый и качественный фон, на котором уже после гармонично разместить информацию (Название, телефон, сайт, группа в ВК + QR код на нее, Инстаграмм + QR код на нее)

Сайт магазина: lial.biz (Лого в векторе имеется)

Размер модуля: 225 х 285 миллиметров. 300 dpi

Схема работы: вы предоставляет варианты, если нужно что-то исправить (не понравится), то правим пока не понравится (это не будет бесконечная череда «хотелок», - я закачик требовательный, но без идиотизма)

Результат конечный предоставляется в PNG + исходник в формате, в котором вы будете рисовать (PSD или AI).

Заявки подавать в формате: цена, срок + ссылки на ваши работы (если в портфолио нет).

Оплата сразу после завершения сотрудничества (Qiwi, ЯД, Сбербанк).