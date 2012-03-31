Сделать обложку для ДВД диска и самого диска

Требуется сделать дизайн дисконтной карты с магнитной лентой карта будет 2 видов gold и platinum тема карты отделочные материалы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть тренинг, нужно под него сделать обложку для диска и для коробки ДВД, чтобы отправить в типографию и на базе этих файлов напечатали диски.
Укажите ваше портфолио, и цену.
Дополнительно, далее:
Также требуется создание меню для запуска диска на компьютере.
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