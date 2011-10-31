Срочно, несложный макет объявления

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен13 заявок343 просмотра

Нужно к утру понедельника сделать не сложный макет объявления (big board). На мой взгляд работы на 1-2 часа, графики по минимуму, красиво разместить текст, придать интересный вид информации и добавить 1 изображение.

14 лет назад
topglance
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Приятно работать с Еленой, быстрая и профессиональная работа, не смотря на выходные дни и позднее время. Елена неоднократно проявляла инициативу и быстро вносила необходимо корректировки. Всем рекомендую.
Отличный заказчик! Сергей, вежливый и точно знает, что хочет получить в результате. Приятно сотрудничать с таким заказчиком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад