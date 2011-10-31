Нужен корпоративный календарь на 2012 год в форматах: - настенный перекидной А2 (5 иллюстраций – 4 «сезона» и обложка) - настенный «квартальный» (используются мотивы обложки настенного А2 + 3 подложки под «сетки», календарную ...
Срочно, несложный макет объявления
Нужно к утру понедельника сделать не сложный макет объявления (big board). На мой взгляд работы на 1-2 часа, графики по минимуму, красиво разместить текст, придать интересный вид информации и добавить 1 изображение.
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