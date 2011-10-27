требуется собрать альбом из картинок в духе Iphoto к вечеру 29го октября. + придумать и добавить небольшие описания к некоторым картинкам, буквально по небольшому абзацу – описать то, что видите на ...
Разработка флаера, визитки, штендера, лого
Добрый день, необходимо создать макеты флаера, визитки, штендера.
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