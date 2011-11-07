Перерисовать рекламный буклет

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен19 заявок279 просмотров

Необходимо перерисовать с образца рекламный буклет формата А4 4+0, а также макет. Макеты содержат как текст, так и графические изображения.

Требования:

- близость макетов к исходнику

- качество минимиум 300 dpi

- цветовая схема: CMYK, RGB

- формат PSD

14 лет назад
MoscowPR
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
15 часов назад
14 лет назад
$30
1 день
Отличная выполненная работа! Получил одно удовольствие от сотрудничества с Анатолием! Готов работать с этим человеком в дальнейшем!
Андрей отличный заказчик. Я доволен сотрудничеством. Оплата в полном объеме и без задержек...

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
15 часов назад
14 лет назад
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Верстка полиграфии

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