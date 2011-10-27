Концепт обложки туристического альманаха

Здравствуйте!

Необходимо сделать эскиз трех страничек Альманаха, который будет рассылаться арабам и японцам.

3 обложки посвящены 3-м городам: Хива, Бухара, Самарканд. Это будет электронный Альманах!

На обложках нужно вписать логотип туристической компании Фаттах (в приложении). Только его нужно инвертировать, сделать белым. Черные цвета не использовать. Альманах должен выглядеть легким и не мрачным.

Там будут размещаться научные статьи, маршруты, фото, кухня, сувенирка, религии и т.д.

Речь идет пока о концепте, содержание пока не имеет значение.

Черпать фотки, инфу и исторические блоки для текстовок можно здесь

http://www.sairamtour.com/tourism/st_03_r.html

Альманах должен смотреться презентабельно, воссоздавать атмосферу Востока, приключений, древних карт, рукописей и свитков) Должна присутствовать интрига, загадка) тайна востока, сказочная атмосфера «тысяча и одна ночь».

Жду ваших предложений по ценам)