Сверстать 10 страниц каталога А5 по готовому стилю

Верстка полиграфииЗакрыт4 заявки313 просмотров
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Есть стиль, есть прайс-каталог. Требуется быстро и недорого сверстать.

Территориально только Киев.

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icq: 376-389-677 (Анатолий)

16 лет назад
Kurilshik
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
6 дней назад
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