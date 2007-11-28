Требуется сверстать PDF брошюры/буклеты

Есть стиль, есть прайс-каталог. Требуется быстро и недорого сверстать. Территориально только Киев. Заинтересованым писать сюда: icq: 376-389-677 (Анатолий)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать порядка 10ти пдф брошюр .Есть английский варианты будет дан перевод. Надо сверстать идентичные брошюры без потери качества и с оригинальной подложкой, чтобы на глаз не было отличий кроме языка текста. В каждой брошюре 3-4 страницы.
Пишите цену и ваши контактные данные. Был ли опыт такой работы.
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