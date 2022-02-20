Вектор для печати на а1

Для службы доставки пиццы необходимо собрать для печати рекламный буклет-книжка (три сгиба). Работа нужна в кореле или иллюстраторе. Нужно будет просто перебрать меню с формата а4 в формат буклет-книжка и подготовить к печати по правилам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот такой плакат нужно для печати на а1 соответствующего размера и не менее 300 dpi . возьметесь? нужно сделать срочно до 21.02.2022 до 12.00
- Похожие заказы
- Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт2 года назад
сделать дизайн меню для кафе Буклет в 1 сложение для печати в типографии. данные и пожелания преждоставлюЗавершенгод назад
- $65
Верстка каталога на украинском языкеЗавершен2 года назад
- $65
Верстка каталога на украинском языкеВерстка полиграфии1 заявкаЗакрыт2 года назад
Составить бланк заказа товаров с фотографиями. Количество 100 позицийВерстка полиграфии11 заявокЗакрыт2 года назад
- $5
- Есть текст - Есть фото Нужно красиво оформить в гайд в pdf и doc По цветам сориентирую, скину варианты оформления гайдов, которые мне нравятся Бюджет 400 руб не большеВерстка полиграфии11 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры . Ранее был разработан имиджевый каталог нашей компании, в связи с расширением линейки товаров и созданием нового контента и фото, нужно внести правки в действующий каталог . Приветствуются : ваши идеи и креатив , ...Завершен2 года назад
Добрый день! Формат А4. Будет и печатная, и электронная версия. Дизайн кодекса должен быть выполнен в соответствии с голосом бренда и фото стилем, фирменными элементами. С использованием инфографики. По дизайну кодекс должен быть светлый и яркий, ...Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт2 года назад