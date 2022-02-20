Вектор для печати на а1

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Вот такой плакат нужно для печати на а1 соответствующего размера и не менее 300 dpi . возьметесь? нужно сделать срочно до 21.02.2022 до 12.00

2 года назад
mister78
Иван 
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
yhont
Анна 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 часов назад
2 года назад
$50
1 день
RUB
Выручила . Вовремя. Спасибо)
Все отлично, понятная задача и быстрая оплата)