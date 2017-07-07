Верстка чертежей в АвтоКАД

Уважаемые коллеги,

Недавно мы запустили проект по переводу в нефтегазовой сфере. В связи с этим у нас имеется вопрос: можете ли Вы извлекать текст из АвтоКАД в одном из текстовых форматов (желательно .xlsx), а затем вставлять уже переведенный текст вдобавок к оригиналу (то есть получится двуязычный чертеж)? Имеется ли у Вас опыт таких работ? Если да, то по какой ставке Вы стандартно работаете? Заранее Вам признательны за Ваши отклики!

С уважением,

БП Эклипс