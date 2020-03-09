Верстка корпоративной газеты

Необходимо сделать верстку корпоративной газеты по заданию. Сам документ с газетой, которую надо будет использовать, видео уроки с примером исполнения и руководство по верстке (если необходимо)- Все скину! Нужен исполнитель с опытом знания верстки, работа с программами InDesign,Photoshop.

В бюджете указана сумма она может поменяться, в зависимости от исполнения работы и личной договоренности с исполнителем!