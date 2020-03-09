Верстка корпоративной газеты

$22
Верстка полиграфииЗакрыт16 заявок638 просмотров
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Необходимо сделать верстку корпоративной газеты по заданию. Сам документ с газетой, которую надо будет использовать, видео уроки с примером исполнения и руководство по верстке (если необходимо)- Все скину! Нужен исполнитель с опытом знания верстки, работа с программами InDesign,Photoshop. 

В бюджете указана сумма она может поменяться, в зависимости от исполнения работы и личной договоренности с исполнителем!

4 года назад
sam7antha
Саманта 
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
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