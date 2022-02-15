Верстка плаката

Для службы доставки пиццы необходимо собрать для печати рекламный буклет-книжка (три сгиба). Работа нужна в кореле или иллюстраторе. Нужно будет просто перебрать меню с формата а4 в формат буклет-книжка и подготовить к печати по правилам ...