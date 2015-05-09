Анимационный видео ролик 1-1.5 мин

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт11 заявок182 просмотра

Нужен презентационный видео ролик 1-1.5 минуты

Цели

1. Рассказать о сервисе, его преимуществах

2. Пояснить работу сервиса

3. Раскрыть смысл логотипа на протяжении всего ролика

4. Создать положительный образ о сервисе

Планируется размещение ролика в сети

Отвечу только приславшим портфолио.

Спасибо

10 лет назад
NadenoK
41 год
14 лет в сервисе
Была
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров