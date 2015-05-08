Перевод текста на видео

Добрый! требуется видеомонтаж сделать.., а точнее: есть видео с текстом на english / надо сделать на финском языке. Сам файл видео исходник без какого либо текста имеется. Соответственно и спецэффекты для финского языка сделать такие же как на english. Перевод на Финский конечно же дадим.