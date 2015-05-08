Задание подробно описано в ссылке http://www.kissproject.info/2015/05/blog-post_6.html Рискуйте Славу и деньги поделим Цена - вопрос переговоров
Перевод текста на видео
Добрый! требуется видеомонтаж сделать.., а точнее: есть видео с текстом на english / надо сделать на финском языке. Сам файл видео исходник без какого либо текста имеется. Соответственно и спецэффекты для финского языка сделать такие же как на english. Перевод на Финский конечно же дадим.
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