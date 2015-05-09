Видео реклама без звука

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок236 просмотров

Требуется до 13 мая создать видеоролик без звука, который сможет эффективно прорекламировать курьерские услуги. Запускаться будет на мониторе в офисах.

FULL HD, 1-1.5 минуты. Бюджет строго 15.000 рублей.

10 лет назад
casl13
47 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров