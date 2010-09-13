Аудио ролик

Здравствуйте! Нужно сделать подарок в виде видео-открытки для женщины. Рассмотрим все варианты и способы изготовления, которые можно записать на CD диск. Бюджет не указан, потому что не сталкивались. Тех. задание в приложении. ПОЖАЛУЙСТА, ПРИСЫЛАЙТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ...
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Нужно сделать 2 рекламных аудио ролика 10-15 секунд.
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