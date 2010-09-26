Необходимо собрать видео ролик (интервью рекламное). снято на камеру не профи. Необходимо собрать ролик в2 варианта. в конце ролика необходимо вывести контактную информацию длина роликов от 15 сек до 5 минут указывайте цену и срок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна качественная видео инструкция к сайту
Все подробности обговорим в скайпе, Вся работа должна быть сделана без предоплаты, после показа готового ролика будет 100% оплата. Через Western Union или по средствам Webmoney. Желательно чтобы были примеры работ (портфолио по видео).
Skype: kairat_mukhamet
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