Качественная видео-инструкция к сайту

ВидеомонтажЗавершен3 заявки192 просмотра
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Нужна качественная видео инструкция к сайту

Все подробности обговорим в скайпе, Вся работа должна быть сделана без предоплаты, после показа готового ролика будет 100% оплата. Через Western Union или по средствам Webmoney. Желательно чтобы были примеры работ (портфолио по видео).

Skype: kairat_mukhamet

13 лет назад
kmukhamet
Кайрат 
38 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Cyndyk
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$350
5 дней
Работу выполнил на все 10000000000% Очень качественно, профессионально, быстро (очень быстро), просто супер, Александр большое спасибо, еще раз СПАСИБО, ни доллара не жалко за такой ролик, обычно в лансерах только разочаровываешься, но это не про Александра, он очень ответственный, и профессиональный молодой человек, Удачной Вам работы и много клиентов!!!!!!!!!!!!!!! Жалко в оценке нет 1000 баллов)))
Великолепный заказчик и чудесный человек, работать одно удовольствие! Четкое ТЗ и мгновенная оплата. Сотрудничеством остался очень доволен)
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