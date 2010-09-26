Качественная видео-инструкция к сайту

Работу выполнил на все 10000000000% Очень качественно, профессионально, быстро (очень быстро), просто супер, Александр большое спасибо, еще раз СПАСИБО, ни доллара не жалко за такой ролик, обычно в лансерах только разочаровываешься, но это не про Александра, он очень ответственный, и профессиональный молодой человек, Удачной Вам работы и много клиентов!!!!!!!!!!!!!!! Жалко в оценке нет 1000 баллов)))