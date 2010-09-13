Смонтировать видеоролик

ВидеомонтажЗакрыт13 заявок282 просмотра
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Смонтировать примерно 3-5-минутный видеоролик из 5-10 более коротких видеороликов.

Есть ряд видеороликов разного формата, требуется привести их единому формату, сгладить переходы и создать один целостный видеоролик в формате flv.

13 лет назад
sergeysap
Сергей 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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