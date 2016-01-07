Здравствуйте. Перво-наперво отмечу — не заказчик, а выступаю здесь в роли арт-директора, или менеджера кому удобнее. Задача: есть фотографии молодых людей, их нужно свести в ролик (презентацию). Тема: «История любви». Демонстрироваться ...
Брендирование ролика: заставка и переходы
Мы создаем видео в формате слайдшоу для наших клиентов - владельцев недвижимости для отдыха (небольшие гостиницы и т.д.)
Вот пример: http://youtu.be/ah2qZDhdBUE
Что нужно сделать - нужно сделать шаблон с фирменным стилем для таких роликов:
1) Разработать красивую заставку(и) которой будет начинаться и заканчиваться каждый ролик, где будет логотип нашей компании, адрес сайта и слоган. В примере тоже есть такая заставка в начале, но она очень слабенькая, нужно выполнить профессионально.
Заставка представляет собой 2д\3д анимацию с какими-то эффектами, длительностью не больше 3-5 секунд. Желательны ваши предложения по заставке.
2) Переходы - в ролике показаны разные части гостиницы - комнаты, прилегающая территория, столовая, и т.д., каждая часть должна быть отделена небольшой заставкой. Например фон с какой-то текстурой и завитками, подобранный шрифт для текста и какой-то эффект.
3) Желательно чтобы этот шаблон можно было использовать в любительских редакторах типа Camtasia Studio и Windows Movie maker.
Вопросы - в ЛС. Примеры работы в данном направлении очень желательны
Спасибо!
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