Брендирование ролика: заставка и переходы

Мы создаем видео в формате слайдшоу для наших клиентов - владельцев недвижимости для отдыха (небольшие гостиницы и т.д.)

Вот пример: http://youtu.be/ah2qZDhdBUE

Что нужно сделать - нужно сделать шаблон с фирменным стилем для таких роликов:

1) Разработать красивую заставку(и) которой будет начинаться и заканчиваться каждый ролик, где будет логотип нашей компании, адрес сайта и слоган. В примере тоже есть такая заставка в начале, но она очень слабенькая, нужно выполнить профессионально.

Заставка представляет собой 2д\3д анимацию с какими-то эффектами, длительностью не больше 3-5 секунд. Желательны ваши предложения по заставке.

2) Переходы - в ролике показаны разные части гостиницы - комнаты, прилегающая территория, столовая, и т.д., каждая часть должна быть отделена небольшой заставкой. Например фон с какой-то текстурой и завитками, подобранный шрифт для текста и какой-то эффект.

3) Желательно чтобы этот шаблон можно было использовать в любительских редакторах типа Camtasia Studio и Windows Movie maker.

Вопросы - в ЛС. Примеры работы в данном направлении очень желательны

Спасибо!